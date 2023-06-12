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Прокопцов уходит с должности гендиректора Национального художественного музея Беларуси

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  • 12.06.2023, 18:31
  • 3,264
Прокопцов уходит с должности гендиректора Национального художественного музея Беларуси
Владимир Прокопцов

Он возглавлял НХМ 25 лет.

Стало известно, что генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов, возглавлявший его 25 лет, работает 13 июня последний день в своей должности. Об этом сообщили в социальных сетях НХМ.

В сообщении говорится, что коллектив музея выражает благодарность гендиректору за самоотверженную, многолетнюю работу. Отмечается, что Национальный художественный музей под руководством Прокопцова всегда находился в поиске новых творческих идей и сохранял традиции, которые накапливались годами. А еще музей стал пунктом притяжения для всех любителей высокого искусства.

Владимиру Прокопцову в августе 2023-го исполнится 70 лет.

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