Прокопцов уходит с должности гендиректора Национального художественного музея Беларуси 1 12.06.2023, 18:31

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Владимир Прокопцов

Он возглавлял НХМ 25 лет.

Стало известно, что генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов, возглавлявший его 25 лет, работает 13 июня последний день в своей должности. Об этом сообщили в социальных сетях НХМ.

В сообщении говорится, что коллектив музея выражает благодарность гендиректору за самоотверженную, многолетнюю работу. Отмечается, что Национальный художественный музей под руководством Прокопцова всегда находился в поиске новых творческих идей и сохранял традиции, которые накапливались годами. А еще музей стал пунктом притяжения для всех любителей высокого искусства.

Владимиру Прокопцову в августе 2023-го исполнится 70 лет.

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