Сотрудник ФСБ РФ рассказал о заградотрядах, которые расстреливают отступающих россиян на фронте в Украине 14 12.06.2023, 18:37

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Служба безопасности Украины допросила сотрудника Федеральной службы безопасности страны-агрессора РФ, который руководил заградительным отрядом оккупантов, а также бойца с первой линии фронта. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Пулеметчик отдельной роты комендатуры ФСБ, возглавлявший заградительный отряд, рассказал о своих обязанностях.

«Стояли на второй линии и не давали отступать «Штурму Z» (специальные штурмовые роты россиян. – Прим.). Приказ был при их отступлении бить на поражение», – сказал он.

Второй пленный был в штурмовом отряде и боялся, что его убьют свои на второй линии, говорится в сообщении. Поэтому он сдался в плен украинским защитникам.

«После прибытия туда ничего не объяснили, нас двинули в посадку и сказали прятаться прямо от «птичек». Это квадрокоптер. В случае бегства, нам сказали, сзади стоят заградотряды... Расстреливают всех, кто будет убегать», – рассказал россиянин.

Практику применения россиянами заградительных отрядов также подтверди перехват, полученный СБУ.

«Держим намертво оборону: все пулеметчики, гранатометчики… минометов надо навезти. «Мавики» все в воздух поднять. Как принял? [Отряд] Z ты полностью задействуешь, в твоем распоряжении. У них шагу назад вообще нет, только вперед. Если что, разрешено «обнулять» тебе. Под мою ответственность», – такой приказ, по данным СБУ, получил командир одного из отрядов на «горячем» участке фронта.

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