Синоптики: 10-сантиметровый слой почвы в Беларуси иссушен полностью

Синоптики: 10-сантиметровый слой почвы в Беларуси иссушен полностью7
- 12.06.2023, 18:39
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Сказывается долгое отсутствие дождей.
Верхний 10-сантиметровый слой почвы на большей территории Беларуси иссушен полностью, сообщает Белгидромет. По информации синоптиков, прошедшие недавно дожди увлажнили почву лишь в некоторых восточных и юго-восточных районах страны.
Из-за засухи сложно ухаживать за сельскохозяйственными растениями: рыхлить междурядья на полях где растут овощи, окучивать картофель, да и овощам нужен постоянный полив. Хорошо лишь то, что без проблем можно проводить уборку сена и заготавливать корма. Но опять же, чтобы скошенная трава отросла, нужны дожди.
Синоптики ожидают, что после дождей возможно улучшится ситуация в южных и юго-восточных районах Беларуси, а вот на остальной территории страны агрометеорологические условия останутся сложными.
Красный уровень опасности и самый высокий 5 класс пожарной опасности объявили синоптики на 12-15 июня на большей части территории Минской области, а по Витебской и Могилевской областям местами.