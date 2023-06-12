США продлили санкции против «Белавиа» 12.06.2023, 18:48

1,790

Санкции были введены в июне 2022 года.

Министерство торговли США продлило на 180 дней санкции против «Белавиа». Причина — белорусская авиакомпания продолжает организовывать рейсы на самолетах американского производства, вопреки введенным ограничениям.

Санкции были введены 16 июня 2022 года за использование произведенных в США самолетов (Boeing) в нарушение ограничений, введенных после вторжения России в Украину. В декабре 2022 года их продлили на полгода.

Ограничения запрещают компаниям во всем мире обслуживать, ремонтировать или иным образом использовать американские запчасти для воздушного флота «Белавиа».

Бюро промышленности и безопасности Минторга отмечает, что в мае и июне 2023 года «Белавиа» продолжила использовать самолеты в нарушение санкций при полетах в Россию, Турцию, Грузию, Египет, ОАЭ. Азербайджан, Катар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».