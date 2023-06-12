«Работаем, чтобы прокормить мопса» 7 12.06.2023, 18:59

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Истории белорусов, которые тратят на своих питомцев от 350 рублей в месяц.

Как часто вы ходите в салон и сколько тратите на еду? А вот питомцы наших читателей, кажется, живут лучше некоторых людей: на обед самые качественные консервы и корма, а еще регулярное посещение салона, дорогая мебель и игрушки для животных. «Зеркало» поговорило с владельцами, которые тратят на домашних любимцев от 350 рублей в месяц, а кто-то — гораздо больше.

У Андрея из Минска уже три с половиной года живет мопс Самсон. Мужчина признается: питомец для него член семьи, а потому на расходах он не экономит.

— По характеру он флегматик, 18 часов в сутки спит и еще шесть скачет как угорелый. Такой толстенький, в меру упитанный. Прекрасная собака, вообще никаких вопросов нет, — описывает мужчина Самсона. — Но траты большие, потому что он кушает только определенный корм, консервы Gran Carno (в день он съедает банку минимум, а она стоит 12−15 рублей). С кормом он принимает витамины. Вкусняшки тоже определенные: кальциевые косточки с утиным мясом, кроличьи уши. Их он ест постоянно с детства: после прогулки обязательно надо дать вкусняшку. И в течение дня он их тоже клянчит: подходит к шкафу, где лежат косточки, и лает. Причем будет сидеть и лаять до упора, пока не получит лакомство. А просто так он вообще ни разу не гавкнул ни на собак, ни на людей.

Только на корм Самсону Андрей тратит 360 рублей в месяц, еще 150 — лакомства. Например, кальциевые косточки с уткой стоят примерно 200 рублей за килограмм. Мопс ест их каждый день — это фактически элемент рациона, а не просто поощрение. На витамины дополнительно уходит около 50 рублей.

— В общем, крутимся, работаем, чтобы прокормить мопса, — смеется читатель. — Еще тратимся на салон. Ходим туда зимой каждый месяц, потому что его вычесывают (это стоит 50−70 рублей). Летом его стригут, достаточно один-два раза за три месяца. Но стрижка будет подороже. Все это, конечно, не обязательно, просто он очень сильно линяет. И чтобы дома не было много шерсти, его надо вычесывать. Самому это не очень удобно, нужно специальное оборудование.

А вот на игрушки Самсону мужчина практически не тратится: купил много разных, пока пес был маленький. Их количество увеличивается разве что за счет подарков.

— У него лучшая игрушка — это колбаса, он любит играть с едой. А так ему игрушки интересны на 30 секунд, — комментирует Андрей.

Суммарные траты на собаку в месяц — около 550−600 рублей. Но для мужчины это не критично, признается он, на Самсона уходит небольшая часть его зарплаты.

— Я могу себе это позволить, поэтому так и кормлю его с детства. Если бы не мог, наверное, он ел бы все подряд, как и любая другая собака. Но Самсон для меня член семьи, лучший друг, поэтому я не вижу смысла на нем экономить, — отмечает мужчина

А вот наш читатель из Могилева Егор (имя изменено) два года назад завел немецкую овчарку. В основном расходы на нее делятся на две категории: питание и дрессировка.

— Заниматься мы с ней начали с полугода, занятия с инструктором обходятся в 250 рублей в месяц. Ходим туда дважды в неделю, — рассказывает он. — Благодаря этому в семье она никакой агрессии не проявляет. И не страшно, когда играет с ребенком, бегает в догонялки. Она не укусит никого из нас никогда. Когда была щенком, пыталась прикусить, но все щенки так делают. А я воспитывал ее, отучал от такого, потому что ребенок маленький, а у собаки зубки подрастут — и если прикусит даже чуть-чуть, ребенку будет больно.

На занятия с инструктором Егор планирует водить собаку, пока не добьется идеальной работы. А это еще примерно год, предполагает мужчина. Потому что команды послушания вроде «ко мне» и «рядом» овчарка знает хорошо, а вот над защитными собеседник хочет еще поработать.

— Еще 200 рублей уходит на корм. Беру линейку Bavaro, покупаю раз в месяц большую упаковку, 15−20 килограмм. Корма бывают разные, так что в зависимости от вида даем ей 450, 500 или 600 грамм в день, — рассказывает читатель. — В качестве лакомства покупаем коровьи желудки, это в принципе недорого. Иногда покупаю игрушки, всякие веревки, которые она грызет, мячики, с которыми ей интересно играть. Примерно 20−30 рублей в месяц уходит на это. Летом актуален препарат от клещей — 90 рублей на 3 месяца.

Бывают и непредвиденные расходы. Егор вспоминает, как однажды овчарка проглотила иголку и ей пришлось делать операцию. Сама манипуляция обошлась тогда в 630 рублей. Еще 70 рублей пришлось отдать на препараты, а две недели питомица ела специальный корм, стоил он 20 рублей за дневной рацион.

— В месяц получается стабильно 450 рублей, плюс какие-то небольшие расходы. Это примерно треть моей зарплаты, — подытоживает читатель.

Ольга с семьей и котом породы селкирк-страйт живут в Минске. Ответственным за траты на питомца она называет мужа.

— Котика мы взяли, когда ему уже был год (сейчас ему два). Он породистый, с документами, но что-то там не срослось с прежними хозяевами, — рассказывает она историю появления питомца. — По характеру он сам по себе, не особо сильно любит сидеть на руках. И так получилось, что лучшие отношения с котом сложились у мужа, он начал его баловать. А у моей мамы примерно год назад умер кот от болезни почек (ветеринар сказал, что это из-за неправильного питания дешевыми кормами). И теперь муж кормит нашего исключительно премиум кормами, чтобы не дай бог котик не заболел и не умер.

Основная часть меню питомца — влажный корм (два пакетика в день). Но и без сухого корма и лакомств не обойтись.

— Влажный корм у нас Perfect fit, Sheba, Purina One. Мы выискиваем, чтобы они были на скидках, но вообще такой пакетик стоит где-то 1,79 рубля. То есть где-то 120 рублей в месяц идет на влажный корм, — рассказывает читательница. — А сухой корм муж покупает марки Royal Canin. Разные упаковки бывают: если четыре килограмма, то получается дешевле, если маленькими, то дороже. Всего за сухой корм и наполнитель, который нужно регулярно докупать, у нас стабильно выходит 180 рублей.

Кроме еды, коту покупают различные средства гигиены: салфетки для глаз, раствор для чистки ушей. Регулярно берут различные биодобавки. Периодически — средства от глистов или от клещей. На подобные вещи в месяц уходит около 40 рублей.

— Значительная часть трат у нас — это именно игрушки и другая мелочь. Когтеточки различные, лежанка, всякие прикольные тарелочки и подставочки, — перечисляет Ольга. — Муж кота развлекает по-всякому. Какие-то игрушки понравились — хорошо, какие-то нет — он покупает другие. Буквально вчера привезли сделанную под заказ большую когтеточку, чтобы коту было где лазить и прыгать. Она стоила около 400 рублей. Сейчас вообще для животных очень большая индустрия, практически как для детей. Поэтому у нас есть большой туалет с крышечкой, чтобы коту было удобно, коврик возле туалета, чтобы ничего не рассыпалось, еще что-то.

Тратятся в семье и на салон для кота. Например, его стрижка обошлась примерно в 45 рублей. Правда, после этого муж Ольги решил, что от дороги у питомца слишком большой стресс, поэтому в следующий раз нужно вызывать грумера на дом. Во сколько это обойдется, читательница пока не знает. А вот ветеринара на дом приглашали — такой визит обошелся в 60 рублей.

— Каждый месяц мы стабильно тратим 350 рублей, и это без учета игрушек или стрижек. Для нас эта сумма маленькая, муж работает стоматологом, поэтому такие траты вообще не критичны. Муж относится к коту, как к ребенку, балует. Мы даже решили взять еще одного котика, чтобы порадовать нашего, — заключает читательница.

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