Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 2 12.06.2023, 19:09

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Стоимость «Аллигатора» – около $16 миллионов.

Украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ка-52. Ударный вертолет больше известен под названием «Аллигатор».

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Наши воины уничтожили еще один дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как «Аллигатор», - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ не отметили, на каком из направлений фронта это произошло.

Ка-52 — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 «Черная акула».

По состоянию на середину ноября 2022 года, подтверждена потеря не менее 25 единиц Ка-52 во время вторжения, что составляет более 25 % всех боеспособных вертолетов этого типа, находящихся на вооружении российской армии.

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