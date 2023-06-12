СМИ оценили наследство Берлускони 10 12.06.2023, 19:16

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Сильвио Берлускони

У бывшего премьера Италии более десятка вилл.

Наследство умершего 12 июня итальянского политика Сильвио Берлускони может достигать €4 млрд. Об этом сегодня пишет Corriere della Sera.

По данным издания, один из основных основных активов Берлускони – 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году. Остальными долями владеют его дочь и сын. Согласно последнему отчету за 2021 год, чистый доход компании составил €4,9 млрд.

У бывшего премьера Италии более десятка вилл в стране, жилая и офисная недвижимость в Риме и Милане, говорится в статье. На него зарегистрированы автомобиль Audi A17, две яхты и парусник. Кроме того, Берлускони владел футбольным клубом «Монца», выступающим в серии А. Ему принадлежал футбольный клуб «Милан», но в 2017 году он продал 99,93% акций команды за €740 млн.

Forbes в 2023 году оценивал состояние Берлускони в $7 млрд.

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