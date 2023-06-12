Владельцев Mastercard в Беларуси предупредили о предстоящих технологических работах 12.06.2023, 19:21

Работы начнутся 13 июня.

Банковский процессинговый центр предупредил, что во вторник, 13 июня, на одном из его каналов связи будет проводить технологические работы международная платежная система Mastercard. В центре отмечают, что эти работы не отразятся на белорусских клиентах этой платежной системы.

Время работ — с 09.00 до 12.00.

«По информации полученной от Mastercard, данные работы не приведут к прерыванию или ухудшению качества предоставляемых сервисов», — уточнили в Банковском процессинговом центре.

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