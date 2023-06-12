Белорусский силач на 10 метров протащил троллейбус «Ольгерд» с пассажирами 12.06.2023, 19:43

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Кирилл Шимко установил новый рекорд.

Известный белорусский силовой атлет, неоднократный рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса» Кирилл Шимко с помощью тросов протащил 12-тонный троллейбус «Ольгерд» с пассажирами на 10 метров, сообщает телеграм-канал «Минэнерго Официальный».

Для нового силового рекорда троллейбус «Белкоммунмаша» был выбран не случайно — таким образом власти хотят популяризировать общественный транспорт и в первую очередь экологически чистый транспорт на электротяге.

— Троллейбус я тащил впервые, - отметил 45-летний Кирилл Шимко.

До этого силачу удалось не только сдвинуть с места, но и протащить пассажирский самолет «Боинг-737», железнодорожный состав из пяти пассажирских вагонов, транспортный самолет «ИЛ-76», карьерный самосвал «БелАЗ».

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