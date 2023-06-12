Белорусы массово избавляются от автомобилей Geely 22 12.06.2023, 20:14

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На продажу выставлено больше 600 авто.

По последним данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), на рынке новых авто около 80% продаж приходится на китайские бренды, среди которых лидирует Geely. В то же время бэушных машин этой марки продается тоже немало. Например, на интернет-площадке av.by выставлено более 600 таких подержанных авто. «Зеркало» посмотрело цены на эти машины.

Среди 20 моделей бэушных Geely больше всего в продаже — Atlas (209 авто), Emgrand X7 (108 авто), Coolray (80 авто).

Geely Atlas

Самый бюджетный Geely Atlas, который нам удалось найти, продается за 46 800 рублей или 15 891 доллар. Этот автомобиль произведен в 2020 году, оборудован двигателем 2.0 литра на бензине, с МКПП. Пробег машины — 111 000 км. Сообщается, что у машины был один владелец.

Есть Atlas и подороже — 73 628 рублей или 25 000 долларов, можно поторговаться. В объявлении отмечено, что авто выпущено в 2019 году, в нем «есть все и даже больше»: комплектация Luxury, полная оклейка всего кузова защитной пленкой, антихром, тюнинг задних фар, управление автомобилем с телефона и прочее. Продавец сообщил, что машина покупалась для жены, но ее приходится продавать в связи с покупкой квартиры.

Еще один Atlas выпущен в 2020 году, стоит он 74 511 рублей или 25 300 долларов. Автомобиль в максимальной комплектации Luxury, с бензиновым двигателем объемом 2.4 литра, АКПП, пробег — 31 500 км.

«Автомобиль куплен в кредит, сразу перед продажей погашу остаток задолженности и сниму с учета», — сообщает хозяин машины.

Самый дорогой бэушный Geely Atlas, который мы нашли, выпущен год назад, продают его в Могилеве. Его цена — 78 045 рублей или 26 500 долларов. Машина также в комплектации Luxury, с АКПП, двигателем объемом 1.8 л на бензине, пробег — 35 000 км.

Geely Emgrand X7

Geely Emgrand X7 I 2015 года выпуска продают за 10 308 рублей или

3500 долларов. Машина с бензиновым двигателем объемом 2.4 л, АКПП, пробег — 360 000 км. Но в ней есть одна проблема — неисправна коробка переключения передач.

Еще одно авто 2015 года выпуска с АКПП, двигателем 2.4 л на бензине. Его продают за 17 523 рубля или 5950 долларов. Пробег — 150 000 км. Продавец пишет, что по технической части с машиной все хорошо, но есть вопросы по кузову.

Geely Emgrand X7 I 2014 года выпуска продают за 20 174 рубля или 6850 долларов. Авто с МКПП, двигателем 2.0 л на бензине, пробег — 180 000 км. Продавец сообщил, что в машине «работает все, что должно», ошибок на панели нет, подвеска не гремит, аккумулятору меньше года, кондиционер заправлен. Для тех, кто не будет торговаться, в придачу к авто дадут запчасти и расходники.

Самый дорогой бэушный Emgrand X7 I, который мы обнаружили, продается в Молодечно, его цена — 67 737 рублей или 23 000 долларов. Машина выпущена в 2021 году, она в максимальной комплектация FLAGSHIP, АКПП, двигателем 2.0 л на бензине. Пробег — 36 722 км.

Geely Coolray

В Глубоком Витебской области выставили на продажу бэушный Geely Coolray 2020 года выпуска — за 60 964 рубля или 20 700 долларов. Авто с двигателем объемом 1.5 л на бензине, роботизированная КПП, пробег — 126 400 км. В придачу дадут два комплекта колес. Продавец сообщил, что к продаже машину не готовил, химчистку и полировку не делал.

Чуть дороже предыдущего варианта продают в Минске Coolray 2020 года выпуска — 64 792 рубля или 22 000 долларов (без торга). Авто с АКПП, двигателем 1.5 литра на бензине, пробег — 60 000 км. Продавец сообщил, что на авто ездила женщина и очень бережно эксплуатировала машину. Продают авто из-за того, что хозяйка уезжает за границу.

Coolray, которому всего год, с пробегом 55 км, продается в Могилеве за 79 518 рублей или 27 000 долларов. Машина с двигателем 1.5 литра, работает на бензине, комплектация Flagship: автопарковка, контроль слепых зон, передние и задние парктроники, камера 360, панорама, вся оптика светодиодная. Сообщается, что авто без кредитов и залогов. Рассчитаться за него можно в российских рублях по биржевому курсу.

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