До +23°С ожидается в Беларуси 13 июня 12.06.2023, 20:30

Преимущественно без осадков.

Кратковременные дожди и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по южной половине страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 4-10, по южной половине республики до 13 градусов тепла. Днем будет плюс 17-23.

В Белгидромете предупредили, что на большей части территории Минской области, а по Витебской и Могилевской областям местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс), в связи с чем был объявлен красный уровень опасности.

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