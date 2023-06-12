Неймар получил космическое предложение из Саудовской Аравии
- 12.06.2023, 20:35
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Больше, чем у Роналду.
Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар может перебраться в Саудовскую Аравию, став самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Как сообщает Николо Скира в Twitter, 30-летний футболист получил предложение от Аль-Хиляля.
Саудовский клуб предложил звездному игроку контракт на три года. За каждый сезон Неймар будет получать 250 миллионов евро в год.
Если бразилец примет предложение, то станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Сейчас форвард Аль-Насра Криштиану Роналду идет на первом месте в мире по доходу, получая 200 млн евро за сезон.
Действующий контракт Неймара с ПСЖ истекает летом 2025 года.
В прошлом сезоне игрок провел за французский клуб 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдав 16 результативных передач.