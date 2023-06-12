Российские военные жалуются на Путина из-за низких выплат на войне в Украине

Российские военные жалуются на Путина из-за низких выплат на войне в Украине5
- 12.06.2023, 20:41
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Перехват.
Российские солдаты жалуются на своего диктатора Владимира Путина, из-за которого им мало платят за войну в Украине.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
По словам оккупанта, солдатам РФ значительно снизили размер выплат. Поэтому в армии много недовольных.
«Чтобы ты понимала, здесь по 180 тысяч максимум получают, а 197 тысяч – это уже командирские выплаты. Всем снизили их, это все Путин», – говорит он.
Россиянин также рассказал, что им отменяли боевые выплаты, их теперь получают только военные, которые воюют по контракту. Однако и те получат не больше 200 тысяч российских рублей.