На проспекте Независимости на выезде из Минска серьезная авария 1 12.06.2023, 20:48

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Движение частично перекрыто.

В минском Восточном микрорайоне вечером в понедельник произошло ДТП на проспекте Независимости, движение на участке магистрали затруднено, сообщили в ГАИ.

Авария произошла в районе здания № 202/3 по проспекту Независимости, в микрорайоне Восточный на выезде из Минска. Судя по фото, столкнулись легковушка и грузовик.

Из-за аварии оказалось затруднено движение по проспекту Независимости от улицы Рогачевской в направлении улицы Острошицкой.

На месте работает ГАИ.

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