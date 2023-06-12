На проспекте Независимости на выезде из Минска серьезная авария

На проспекте Независимости на выезде из Минска серьезная авария1
- 12.06.2023, 20:48
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Движение частично перекрыто.
В минском Восточном микрорайоне вечером в понедельник произошло ДТП на проспекте Независимости, движение на участке магистрали затруднено, сообщили в ГАИ.
Авария произошла в районе здания № 202/3 по проспекту Независимости, в микрорайоне Восточный на выезде из Минска. Судя по фото, столкнулись легковушка и грузовик.
Из-за аварии оказалось затруднено движение по проспекту Независимости от улицы Рогачевской в направлении улицы Острошицкой.
На месте работает ГАИ.