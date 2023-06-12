В минском парке дрон будет следить за отдыхающими 12.06.2023, 21:18

Якобы для предотвращения распития спиртных напитков.

В одном из минских парков дрон будет следить, чтобы отдыхающие не распивали спиртные напитки, а также не курили в запрещенных местах, пишет агентство «Минск-Новости».

Сказано, что у сотрудников патрульно-постовой службы милиции Московского района появился помощник. Речь идет о дроне. Его тестовый запуск состоялся в столичном парке имени Павлова. По словам оператора квадрокоптера, младшего сержанта милиции патрульно-постовой службы Дениса Прохоровича, дрон может отлететь на 18 километров. Кроме того, он способен развивать скорость до 16 метров в секунду.

- Дрон - прекрасный помощник в охране общественного порядка, - отметил командир роты патрульно-постовой службы Алексей Лапчук.

Он добавил, что одни из самых распространенных нарушений в парках является распитие алкогольных напитков, а также курение в запрещенных местах. Что касается добропорядочных и законопослушных граждан, то им дроны не страшны. Также в парке Павлова есть водоем, где установлены таблички с запретом для купания. Лапчук обратил внимание, что за распитие алкоголя в парках может грозить штраф до 8 базовых величин, или до 296 рублей.

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