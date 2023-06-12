На побережье Азовского моря произошел взрыв в месте базирования россиян
- 12.06.2023, 21:24
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Оккупантов вывозили скорые.
Во временно оккупированном Приморске был нанесен удар по оккупантам, которые принялись на одной из баз отдыха.
Об этом сообщает Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
По его словам, удар был нанесен по базе отдыха «Солнечная» в понедельник, 12 июня. В результате обстрела россияне скрывались с места базирования, а некоторых из них пришлось эвакуировать медикам.
«Кто-то из оккупантов убегал дальше, чем видел, других вывозили уже на скорых, а кого-то не успели разобрать из-под завалов», - написал Федоров.