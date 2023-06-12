Азаренко попыталась объяснить реакцию Соболенко на вопросы о Лукашенко и войне в Украине 12.06.2023, 21:35

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Виктория Азаренко

Спортсменка отметила, что с такими вопросами «непросто иметь дело».

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в комментарии корреспондентке Tribuna.com Дарье Мещеряковой высказалась о давлении на Арину Соболенко со стороны СМИ с вопросами о войне в Украине и связях с Александром Лукашенко.

Спортсменка отметила, что с такими вопросами «непросто иметь дело», и усомнилась, что «склонять людей к ответам, которые являются сложными для них, приемлемо».

— Вы и другие люди не знаете личные взаимосвязи, не знаете всей картины. Поэтому вы и можете спрашивать об этом. <…> Мы можем согласиться или не согласиться отвечать, потому что есть фактические ситуации и есть ситуации, которые нуждаются в контексте. Я здесь не для того, чтобы защищать кого-то или отвечать вместо кого-то на вопросы. Я могу говорить только о себе.

Я ясна в своих ответах и заявлениях. Я до сих пор чувствую, что важно помогать людям, быть добрым друг к другу — независимо от того, насколько это звучит как клише для кого-то другого. Когда вы предлагаете помощь, но предложение отклоняют — такое бывает. Вы ничего не можете с этим поделать.

У меня разный опыт в разных ситуациях, но моя позиция и желание помочь людям не изменились, — сказала Азаренко.

В сентябре украинский теннисист Сергей Стаховский рассказывал, что Азаренко передала сумку с личными вещами украинским детям. По словам Стаховского, Виктория была единственным человеком, кто подошел к нему во время «Ролан Гарроса» и выразил сочувствие.

Напомним, на пресс-конференции после победы во втором круге «Ролан Гарроса» белорусской теннисистке Арине Соболенко задали вопросы о праздновании Нового года с Лукашенко в 2020-м и российской агрессии против Украины. Спортсменка отказалась отвечать на оба вопроса. После этого она заявила, что «не чувствовала себя в безопасности» и дважды отказывалась от общих пресс-конференций. Свое выступление на турнире Соболенко прекратила 8 июня, потерпев поражение в полуфинале от Каролины Муховой (43) из Чехии — 6:7, 7:6, 5:7.

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