WP: США планируют расширить Совбез ООН 4 12.06.2023, 21:47

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Но с условием для новых членов.

Администрация президента США Джо Байдена надеется расширить Совет безопасности ООН — добавить в него шесть новых постоянных членов, сообщает The Washington Post.

По информации издания, представитель президента Байдена в ООН Линда Томас-Гринфилд уже ведет переговоры с другими дипломатами по расширению Совбеза. О нем планируют объявить перед ежегодной встречей мировых лидеров в Нью-Йорке уже этой осенью.

США планируют включить шесть новых постоянных членов, однако у них не будет права вето. Таким образом, Байден хочет увеличить влияние развивающихся стран. Президент США настаивает на реформах, несмотря на нежелание авторитетных государств уступить свое традиционное влияние.

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