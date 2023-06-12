Разработчик ЗРК Patriot передаст Украине еще пять комплексов 1 12.06.2023, 22:07

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В компании довольны тем, как они используются.

Американская компания Raytheon Technologies, разработчик ЗРК Patriot, намерена отправить в Украину еще пять комплексов к концу 2024 года. Об этом в интервью The Wall Street Journal (WSJ) заявил глава корпорации Грег Хейс.

По словам гендиректора Raytheon, в компании были «очень удивлены» эффективностью комплексов противовоздушной обороны Patriot в Украине. Вместе с другими системами ПВО они перехватывали 90% снарядов.

Хейс отметил, что Украина изменила программное обеспечение Patriot, чтобы система могла отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, летящие в два раза быстрее, чем те, для которых ее изначально разработали.

Именно из ЗРК Patriot были сбиты российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые, как считалось, нельзя было перехватить. Это событие породило оживленное обсуждение в Минобороны США, рассказывал CNN высокопоставленный военный источник в Вашингтоне. Раньше, запуская эти ракеты, Россия была уверена, что цели будут поражены. Но теперь эти расчеты сломаны, пояснял собеседник издания. При этом перехват «Кинжала» показал, что Patriot способен поражать не только баллистические, но и ракеты воздушного базирования, что прежде считалось лишь теоретической возможностью, отмечал он.

Сейчас в Украине находятся два комплекса Patriot: один передали США, а другой — Германия и Нидерланды. Сообщалось, что один из них был поврежден в результате российской атаки. Позже выяснилось, что повреждение несущественное.

Компания Raytheon производит основной радар и систему наведения Patriot, пишет WSJ. Разработчик истребителей F-16 и реактивных зенитных комплексов HIMARS Lockheed Martin изготавливает ракеты Patriot, а двигатели для них делает Aerojet Rocketdyne.

Полная батарея Patriot состоит из шести основных компонентов: генераторы, радар, станция управления, антенны, пусковая установка и ракеты-перехватчики. Все они работают вместе, чтобы производить успешный запуск.

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