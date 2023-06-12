На выезд в Польшу под Брестом скопилась длинная очередь из легковушек и автобусов 12.06.2023, 22:31

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Иллюстративное фото

Также наблюдается очередь на белорусско-литовской границе.

В пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе к вечеру 12 июня собралась длинная очередь из легковых автомобилей и автобусов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

По информации на 20.00, выезда из Беларуси в Польшу ожидают 280 легковых автомобилей и более 20 автобусов. В воскресенье в это же время в очереди в ПП «Брест» простаивали 290 легковушек и 9 автобусов.

На белорусско-литовской границе самая длинная очередь скопилась в Беняконях — более 80 автомобилей. В Привалке стоят 60 легковушек, в Лоше и Котловке — по 50, в Каменном Логе — 40, в Видзах — 10. На латвийском направлении очередей нет.

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