Зеленский провел Ставку 12.06.2023, 22:39

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Владимир Зеленский

Обсудили успехи ВСУ и планы прорыва обороны россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 12 мая, очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стали успехи ВСУ на фронте.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, в ходе Ставки докладывали командующие оперативных направлений, которые сейчас самые важные и горячие: «Хортица» и «Таврия».

Глава государства напомнил, что сейчас продолжаются бои, но есть движение украинских защитников. И потери врага сейчас такие, как нужно нашей стране. По словам Зеленского, хотя погода неблагоприятная, дожди усложняют задание, наши воины показывают результат.

«Генералы Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский — ред.) и Тарнавский (командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский — ред.) доложили сегодня об успехах, которые уже имеем, о том, в каких точках нуждаемся в усилении и какими действиями можем сломить больше российских позиций», - заявил Зеленский.

Он поблагодарил украинских военных за каждый украинский флаг, который сейчас возвращается на законное место в селах на деоккупированной территории, и за пополнение обменного фонда.

Президент добавил, что также были доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного насчет общей ситуации, СБУ и Министерства внутренних дел — о стабилизационных мероприятиях на деоккупированных территориях. Сейчас Украина активно работает над поставками необходимого оружия и боеприпасов, добавил Зеленский.

«Был и доклад разведки — о вариантах действий врага. Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарен за Бахмут — увеличиваем наш контроль на этом направлении», - отметил глава государства.

Напомним, за последнюю неделю украинские военные смогли деоккупировать семь населенных пунктов на юго-востоке Украины. Эту информацию сегодня подтвердила заместительница министра обороны Анна Маляр.

Она также рассказала, что продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 километра.

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