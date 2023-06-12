В Сети появился аттестат Максима Богдановича с оценками 12.06.2023, 22:56

Максим Богданович

Подсчитан средний бал классика белорусской литературы.

В интернете появилось фото аттестата зрелости белорусского поэта Максима Богдановича. Документы, которые хранятся в московском архиве, выложила в Facebook в паблике «Максім перадусім» сотрудница Литературного музея Ирина Мышковец — и там можно узнать, как учился классик, передает «Зеркало».

Максим Богданович. Фото: commons.wikimedia.org

Как написано в документе, Максим Богданович родился в Минске 27 ноября 1891 года, он сын коллежского асессора, православного вероисповедания.

Учился Богданович в Ярославской мужской гимназии и в 1911 году сдавал экзамены на аттестат зрелости. По русскому языку с церковнославянским и словесности поэт и на письменных, и на устных испытаниях получил пятерки, а вот по математике — тройки.

Аттестат зрелости Максима Богдановича. Фото: «Максім перадусім»

Устный экзамен по закону Божьему Богданович тоже сдал на тройку, как и по немецкому языку, а латынь, историю и французский он знал на четверку.

— Средний балл аттестата Максима Богдановича: 3,6666666… — написала Ирина Мышковец.

Зато поведение будущего литератора оценили как отличное.

Задача по арифметике. Фото: «Максім перадусім»

Читать полностью: https://news.zerkalo.io/cellar/41242.html?c

Задача по арифметике. Фото: «Максім перадусім»

Задача по геометрии. Фото: «Максім перадусім»

Сотрудница музея также выложила три математические задачи — по арифметике, алгебре и геометрии, с которыми приходилось сражаться Богдановичу (судя по оценке, приходилось ему нелегко). Их прокомментировал доцент — преподаватель математики БГУ Вадим Зеленков:

— Крутые задачи. Про бином и сумму геометрической прогрессии мы сегодня говорим только на первом курсе. Но в целом первая задача не смертельна.

Задача по арифметике нормальна по тем временам, но сегодня вряд ли многие рассчитают, как получить 15% прибыли. Стереометрия была ужасной всегда и останется таковой в будущем, — написал он.

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