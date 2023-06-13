Маляр рассказала о продвижении украинских войск под Бахмутом 13.06.2023, 1:04

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Левый фланг – 1, 5 км, правый – 3,5 км.

За неделю Силы обороны Украины взяли под контроль в районе Бахмута Донецкой области 16 км2 территории, сообщила вечером 12 июня в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«За прошедшую неделю на Бахмутском направлении: продвижение [украинских] войск: левый фланг – 1,5 км, правый фланг – 3,5 км. Площадь территории, взятой под контроль – 16 км2», – написала Маляр.

Российские оккупационные войска в течение последней недели несут значительные потери на бахмутском направлении, рассказал Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке за 12 июня.

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