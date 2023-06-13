США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины 13.06.2023, 3:33

Вашингтон знает, что нужно Украине для нынешних контрнаступательных операций.

Соединенные Штаты в скором времени объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Помощь будет предоставлена из имеющихся резервов Пентагона по полномочиям президента Джо Байдена.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

«Вы видели пакет помощи, выделенный в рамках программы USAI, о котором было объявлено в конце недели. Я думаю, очень-очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи, которые предоставят Соединенные Штаты», - заявил он.

В то же время Кирби отметил, что Вашингтон знает, что именно нужно Украине, в том числе для нынешних контрнаступательных операций.

«Мы будем сосредотачиваться на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя»,- заявил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».