Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области РФ 13.06.2023, 4:51

Топливо попало в воду.

На реке Лене в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области столкнулись два танкера, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

На реке произошло столкновение двух судов: танкера ТР-901, находившегося на ремонте в порту в Алексеевске, и танкера ТР-900 «Ерофей Хабаровск», который перевозил 832 т бензина. «В результате столкновения была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Братский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

В начале июня в Суэцком канале сломался следовавший из России в Китай танкер под флагом Мальты. Когда он следовал через канал, у танкера отказали двигатели, сообщали телеканалы Al Arabya и Sky News Arabia.

Глава администрации канала генерал-лейтенант Усама Рабие сообщал, что танкер застрял в северной части канала на однополосном участке близ Порт-Саида. Восемь судов, которые там находились, задержали примерно на час. По словам Рабие, для буксировки танкера на место происшествия отправляли три судна.

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