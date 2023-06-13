ВСУ уничтожили базу армии РФ на Азовском побережье и ликвидировали приближенных к Кадырову офицеров 13.06.2023, 7:52

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иллюстративное фото: getty images

Оккупантов откапывали из-под завалов.

В Запорожской области произошла очередная «бавовна» на позициях российских оккупантов. В понедельник, 12 июня, Вооруженные силы Украины ударили по вражеской базе в Приморске на побережье Азовского моря.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что враг расположился на захваченной базе отдыха «Солнечная».

Оккупантов откапывают из-под завалов: ВСУ уничтожили базу армии РФ в Приморске на Запорожье

По данным городского головы, часть оккупантов после прилетов оказалась под завалами – их тела оттуда доставали сослуживцы, которым посчастливилось выжить. Часть военных РФ получила ранения, их увозили с места происшествия на машинах скорой помощи.

Остальные же захватчики убегали дальше, чем видели. Количество ликвидированных и травмированных оккупантов устанавливается.

«Оккупантам не до курорта – на Азовском побережье продолжается взрывная летняя бавовна», – написал Федоров.

Оккупантов откапывают из-под завалов: ВСУ уничтожили базу армии РФ в Приморске на Запорожье

Он напомнил о том, как в прошлую пятницу, 9 июня, «бавовна» посетила захватчиков на базе отдыха «Экспресс» Генического района Херсонщины. Там было много раненых и ликвидированных оккупантов.

«Оккупанты захватили сотни баз отдыха в надежде спрятаться подальше от адской жары. Не получилось – на украинской земле врагу будет подпекать везде», – добавил городской голова.

По данным РИА «Мелитополь», во время «хлопка» в Приморске ВСУ «обнулили» высокопоставленных офицеров из командного отряда Кадырова. На базе, куда прилетел «привет» от ВСУ, «отдыхали» приближенные к главе Чечни наемники.

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