В Китае отреагировали на призыв Скабеевой ввести войска в Россию 17 13.06.2023, 7:59

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Бойцам КНР предложили «взять под защиту» Владивосток.

Как сообщал сайт Charter97.org, пропагандистка Ольга Скабеева из-за «тревожной» ситуации в Белгородской области попросила Китай помочь так называемой «второй армии мира».

Армия РФ полностью себя дискредитировала во время полномасштабной войны против Украины: за год боевых действий оккупанты не добились успехов на поле боя, несколько раз показательно бежали и прославились на весь мир как мародеры и военные преступники.

«Вторая армия» не только не выполнила поставленные Кремлем задачи, но и, похоже, теряет контроль над территориями РФ.

В связи с ситуацией в Белгородской области пропагандистка Ольга Скабеева предлагает разместить на границе с Украиной 20-30 миллионов китайских военных. По ее словам, такого количество военных РФ сейчас очень не хватает.

В Китае услышали призывы пропагандистки и отреагировали. Читатели сервиса микроблогов «Вейбо» готовы ввести свои войска на территорию России, чтобы вернуть свои «исконные» земли, передает dialog.ua.

«Без проблем, готов предоставить 3 миллиона бойцов для обороны Хайшэньвая (китайское название Владивостока)», «На Север, на Север. Вернуть наши моря и горы!», «Китайские солдаты защищают китайский народ и китайскую землю. Неужели Россия хочет вернуть нашу территорию?» – ответили граждане КНР.

До этого Китай объявил Владивосток своим внутренним портом, объяснив решение экономической выгодой для бизнеса.

Путин, стремящийся войти в историю как «собиратель земель русских», не прокомментировал это заявление Пекина.

А в апреле китайские националисты в социальных сетях обсуждали «неравноправные договоры», которые отобрали у них землю в пользу РФ.

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