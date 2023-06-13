В российском Краснодаре пылает нефтебаза 13.06.2023, 8:13

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Дым виден за несколько километров.

В Краснодарском крае РФ произошел мощный пожар на нефтебазе в районе Яблоновского моста утром 13 июня. На месте работают пожарные, пытаясь потушить сильное пламя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что черный густой столб дыма в результате пожара можно видеть на расстоянии в несколько километров.

Данных о возможных пострадавших в настоящее время нет, пишет Telegram-канал «Shot». Также не ясно, что стало причиной такого пожара.

На месте работают сотрудники МЧС. По словам представителей местной власти, возгорание произошло на площади 20 квадратных метров. Пожар уже локализован.

Между тем, как уточняет Telegram-канал Mash, пожар произошел рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Краснодарском крае. Сообщается, что горит колонна для переработки дизельного топлива.

По словам местных властей, возгорание произошло на площади 20 квадратов, сейчас оно локализовано.

Также в сети опубликовали видео пожара.

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