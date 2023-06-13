СМИ: Лукашенко находится чуть ли не в предсмертном состоянии 17 13.06.2023, 8:20

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Кадры с последней встречи диктатора с Путиным оказались съемкой годичной давности.

Некоторые российские СМИ обратили внимание, что видеосъемка последней встречи Путина и Лукашенко похожа на съемку годичной давности.

А российское издание BRIEF со ссылкой на телеграмм-каналы, что Лукашенко находится чуть ли не в предсмертном состоянии и Кремль информационно подыгрывает Минску решить вопрос с наследником.

Ранее BRIEF намекнул на проблемы Лукашенко со здоровьем. Диктатор не присутствовал на встречи Путина с премьерами стран ЕАЭС.

«А где старик Лукашенко? Под капельницей?» — написал BRIEF.

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко пропал с радаров в Сочи. В последний раз диктатора видели в специальном медицинском корсете.

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