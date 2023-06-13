Прорыв Южного фронта: российские войска паникуют и совершают ошибки 13.06.2023, 8:33

6,882

При этом Силы обороны Украины еще не задействовали все резервы.

Наступление украинской армии, о котором последние недели так часто говорили, началось. Пока ВСУ проводят активные действия, которые более походят на разведку боем, но за несколько дней украинское воины смогли освободить ряд населенных пунктов.

Прежде всего – на территории Запорожской и Донецкой областей. Каковых размах событий, а также почему Генштаб сообщает об успехах с задержкой во времени, пишет «Апостроф».

Пять направлений

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшую субботу, 10 июня, выступая на совместном брифинге с премьером Канады Джастином Трюдо, подтвердил начало контрнаступательных операций ВСУ.

Глава государства тогда ограничился лишь общими словами, без деталей, на каком именно этапе находятся наступательные действия Сил обороны Украины.

«Контрнаступательные и оборонные действия происходят в Украине, но на какой стадии я не буду говорить подробно. Я ежедневно в связи с нашими командующими по разным направлениям, все настроены положительно», - сказал глава украинского государства.

На момент его выступления украинские воины уже провели ряд активных действий. В частности, 4 июня бойцы Запорожской отдельной бригады ТРО сообщили об освобождении Новодаровки.

В тот день, когда Владимир Зеленский подтвердил факт начала контрнаступательных операций, воины 7-й отдельный батальон АРЕЙ Украинской Добровольческой Армии вошли в село Нескучное Волновахского района Донецкой области.

Из информации, которую дает Генштаб ВСУ, известно, что активные действия проводятся на территории Донецкой и Запорожской областей, но, как настаивают аналитики, «горячими» можно считать пять направлений.

«Пока нельзя говорить о полномасштабном наступлении ВСУ, но проводятся операции по улучшению тактических условий Сил обороны Украины. Есть признаки такого развития событий. В настоящее время украинские подразделения оказывают давление на противника по нескольким направлениям: Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском, Запорожском и Угледарском. ВСУ достигли тактических успехов в отдельных направлениях, но сейчас более целесообразно говорить проведении именно разведки боем», - отметил в беседе с «Апострофом» военный аналитик Дмитрий Снегирев.

В Минобороны сообщили 11 июня об освобождении селения Макаровка в Великоновоселковском районе, а также селения Благодатное Волновахского района. Замминистра обороны Анна Маляр также сообщила о продвижении ВСУ в районе Берховского водохранилища.

«Мы видим начало наступательных действий. ВСУ не задействовали еще все силы, которые есть в резерве. Поэтому освобождение указанных населенных пунктов следует рассматривать как разведку боем. Наши войска не просто заходят в населенные пункты, а захватывают важные высоты и территории, с которых можно будет действовать более широко и решительно, дабы фронт оккупантов посыпался. Мы прорвал уже первую и вторую линию обороны россиян. Далее посмотрим, что будет, но видно, что наше командование настроено оптимистично», - отметил в эфире Апостроф ТВ военный аналитик Алексей Мельник.

Растерянность оккупантов

Утром 12 июня стало известно, что Силы обороны Украины освободили очередной населенный пункт в Донецкой области – село Сторожевое в Великоновоселковском районе.

Освобождение Сторожевого и других населенных пунктов на территории Донецкой области, как настаивают наблюдатели, характеризуется рядом важных нюансов. В первую очередь следует иметь в виду, что военное командование, официальные спикеры власти сообщают об освобождении конкретного населенного пункта с определенным временным лагом. Тут все ясно, враг не должен иметь точной информации в режиме реального времени.

«Следующий аспект заключается в том, что наши войска действуют небольшими мобильными штурмовыми группами. В основном на бронеавтомобилях, либо на легкобронированной технике, что указывает на то, что в бои направлены не основные ударные силы. Речь идет о своего рода «разведке боем на максималках». Причем с перевыполненными задачами. Освобождение Сторожевого сковывает позиции россиян вдоль реки Мокрые Ялы по обоим берегам, ставя их в крайне невыгодные тактические условия. Российское командование, понимая сложность своего положения, отдало приказ на подрыв дамбы на реке Мокрые Ялы, но сомнительно, что привычная для россиян террористическая тактика принесет им результат. Пока с уверенностью можно говорить о том, что самое интересное по ситуации на фронте только начинается», - пояснил «Апострофу» военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Россияне на этом фоне, напротив, нервничают и совершают ошибки. Дабы остановить Силы обороны Украины, они продолжили заниматься террором, подорвав дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области. Тут противник весьма недальновидно рассчитывал, что таким образом, сможет затруднить продвижение ВСУ.

«Аналогично тому, как они подорвали дамбу на Каховской ГЭС, оккупанты не учитывают, что наше командование изначально рассматривало такие варианты при планировании наступательных операций. Отступающие силы противника всегда будут пытаться создать нам препятствия. Мы ожидали такие действия по Каховской ГЭС и другим подобным объектам. В случае с дамбой на реке Мокрые Ялы ее разрушение может повлиять на действия ВСУ, но явно не так, как этого хотят россияне. У нас в любом случае есть планы действия на случай таких эксцессов. Проблема для нас будет в том, как восстанавливать все эти объекты после разрушения, но на ход наступательных действий это особого влияния не имеет», - говорит Алексей Мельник.

Провалы россиян в Запорожской и Донецкой областях косвенно можно отследить по публикациям российских «военкоров», которые начали рассказывать Z-идиотам о неких «конфигурациях новой линии обороны» россиян на указанных направлениях.

Также на проблемы оккупантов указывает то, что после подрыва Каховской ГЭС российское командование начало переброску частей и соединений с Херсонской области на Запорожское и Донецкое направления.

Обстановка на юге

Формально они перекидывают части морской пехоты и десантников, среди которых многие это частично мобилизованные без военного и боевого опыта. Также там в свое время россияне нагнали полицейских и сотрудников ФСБ, дабы хоть как-то наводить порядок среди оккупационного контингента, который постоянно пьянствовал и занимался грабежами.

«И теперь все это мокрое после потопа сборище идет в сторону Запорожья. Учитывая, что там среди них много малоопытных мобилизованных сомнительно, что они могут представлять для нас большую угрозу. Хотя есть солдаты, которые в отличии от своих командиров более-менее научились воевать. Важно иметь в виду, что это не просто организованное перемещение, а именно бегство с позиций, которые россияне сами же и затопили. Они постоянно кидают туда-сюда войска, в панике пытаясь угадать, где именно ВСУ нанесут основной удар», - отметил Алексей Мельник.

Увы, но проблемы россиян, которые они сами себе создали на территории левого берега Днепра в Херсонской области, не могут автоматически конвертироваться в тактические преимущества для украинской армии.

«Тезис о том, что вода затопит позиции россиян В Херсонской области и это якобы улучшит позиции ВСУ, остается дискуссионным. Важно понимать, что Херсонское направление никогда не рассматривалось как основное в контрнаступлении ВСУ. Разлив воды с шириной примерно в 5 км существенно усложняет проведение десантных и иных операций. До подрыва Каховской ГЭС ширина реки в данном участке была около 1 км. Поэтому все рассуждения россиян о том, что ВСУ на 20 «плавсредствах» (около 200 человек личного состава) якобы намеревались форсировать Днепр, звучат просто смешно», - говорит Дмитрий Снегирев.

В любом случае затопление части Херсонщины не спасает оккупационный контингент в Крыму от постоянной «бавовны» и прочих эксцессов. В воскресение, 11 июня, стало известно о повреждении железнодорожного полотна в Кировском районе полуострова. Колея вышла из строя предположительно в результате взрыва, о чем сообщил телеграм-канал Baza и ряд местных пабликов.

«Когда мы говорим о наступательных операциях ВСУ, важно понимать, что это не просто борьба за конкретные квадратные километры земли. Сейчас ВСУ, наша артиллерия методично уничтожают военный потенциал россиян. Прежде всего на временно оккупированных территориях. Чем слабее в плане ресурсов, логистики и возможностей будет армия РФ, тем более масштабным будут наступательные действия ВСУ. Партизаны, движение сопротивление, патриоты Украины не остаются в стороне. Мы видим не только «бавовну» на вражеских объектах, но и активность неравнодушных граждан на железных дорогах во временно оккупированном Крыму», - отметил в комментарии «Апострофу» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Владислав Селезнев.

Вероятность того, что имел место именно взрыв, остается высокой, так как 18 мая после взрыва с рельсов сошел товарный состав на станции «Чистенькое» вблизи Симферополя. Тогда в украинской военной разведке многозначительно сообщили, что ЖД-линии Симферополь-Севастополь «устала» от перевозки ракет, которыми оккупанты терроризируют города Украины.

Тем временем, союзники Украины говорят о том, что ждать полноценное наступление осталось недолго.

«В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большую атаку в той или иной части Донбасса», - заявил председатель оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд, призвав к осторожности всех, кто считает, что в Украине «все закончится очень быстро».

Он добавил, что украинская армия проводит «зондирующие и формирующие операции», а «основной фронт украинского потенциала все еще находится в резерве, готовый к этой одиночной атаке»: «Россияне не знают, где это будет, но мы видим, что между группой «Вагнера» и самими российскими войсками наступает хаос».

Эллвуд призвал союзников предоставить больше танков, истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, а также прокомментировал подрыв Каховской ГЭС. По его мнению, он показал, что кремлевский диктатор «даже не верил в то, что сможет удержать эту дамбу».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».