Убили военных инструкторов и сбежали: российские войска взбунтовались на Донбассе 5 13.06.2023, 8:38

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архивное фото

Побег произошел на Лиманском направлении.

Заключенные, которых мобилизовали в ряды российской армии и отправили в Украину, продолжают бунтовать. На оккупированной части Донетчины сбежала группа зэков, убив при этом троих своих военных инструкторов.

Об этом сообщает партизанское движение «Атеш» в Telegram. Инцидент произошел на Лиманском направлении, когда именно случился побег – не уточняется.

Известно, что бывшие российские заключенные, которые уже прошли обучение в тренировочных лагерях, угнали грузовик с вооружением. Инструкторов они убили для того, чтобы беспрепятственно завладеть оружием.

После этого «мобики» скрылись в неизвестном направлении. На данный момент их поиски продолжаются.

«В целом логичное развитие событий, когда массово набираешь зэков в армию. «АТЕШ» продолжает следить за развитием событий и желает удачи порядочным арестантам)», – сказано в сообщении.

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