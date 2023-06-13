Известный врач рассказал, сколько осталось Лукашенко 3 13.06.2023, 8:47

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Диктатор подвержен сосудистой катастрофе.

Все чаще в медийном пространстве появляется информация об очень серьезных болезнях Владимира Путина и Александра Лукашенко. Известный доктор Евгений Комаровский расcказал «24 Каналу», какие проблемы могут быть со здоровьем диктаторов и сколько им осталось жить.

Комаровский отмечает, что современная медицина позволит Путину «пить кровь» украинцев еще несколько лет.

«Путину может укоротить жизнь его окружение, потому что он уже всех достал. И это может произойти быстрее, чем его убьют какие-то раковые клетки или тромб. Всему миру, вероятнее всего, скажут, что это тромб. Но уберут его, скорее всего, свои», — предположил доктор.

«Также лучшими достижениями современной медицины может пользоваться и белорусский диктатор Александр Лукашенко. Однако медицина не всесильна. Судя по внешнему виду Лукашенко, он, вероятно, подвержен сосудистой катастрофе. Это острые болезни вроде тромба, инсульта, инфаркта», — считает Комаровский.

Именно такие болезни, по словам известного доктора, могут «догнать» Лукашенко.

В то же время Путин много лет не употребляет алкоголя, не курит, занимается спортом и окружил себя на уровне фанатизма самыми крутыми врачами.

«Именно поэтому есть меньшая вероятность, что у Путина могут быть такие заболевания, как у Лукашенко», — отметил доктор.

Как сообщал сайт Charter97.org, стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.

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