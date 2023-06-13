Россия ударила ракетами по многоэтажке в Кривом Роге 13.06.2023, 8:56

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Вспыхнул пожар: три человека погибли, 25 ранены.

Российские военные преступники ночью 13 июня нанесли удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине, один из которых пришелся на многоквартирный дом. На местах прилетов вспыхнули пожары, три человека погибли и 25 пострадали.

Еще по меньшей мере семь жителей могут находиться под завалами собственных квартир. О российском теракте сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул, в сети опубликовали кадры с места происшествия.

«Кривой Рог. «Высокоточные» чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в частности в пятиэтажное здание. Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно, есть люди под завалами», – написал чиновник.

Полную информацию об очередном военном преступлении РФ он пообещал предоставить после ликвидации его последствий. Со своей стороны глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что российский удар привел к жертвам.

«Массированная ракетная атака по Кривому Рогу. Очередной террористический акт россиян по жилому сектору. Ночью. Коварно. Жестоко. Есть погибшие и раненые... Не спешите с фото и комментариями событий. Прошу не игнорировать сигналы тревоги. Еще опасно», – подчеркнул он.

В то же время в местных пабликах указывали, что страна-агрессор своим ударом разрушила пол дома, где, не исключают свидетели события, могут быть и жертвы.

По словам очевидцев, у людей вылетели окна в квартирах и автомобилях. В нескольких местах фиксировались пожары.

«Кривой Рог – ужасные последствия очередной террористической атаки россиян. Соболезнования», «Просто твари», – комментировали в сети.

В сети появились жуткие кадры последствий прилета в Кривом Роге, пришедшегося на жилую пятиэтажку. Жители рассказали, как бежали из разрушенных квартир.

В Кривом Роге развернули мобильный пункт приема заявлений от пострадавших. Сотрудники Нацполиции документировали последствия ракетного удара.

Напомним, что во время воздушной тревоги ночью 13 июня в Кривом Роге взрывы прогремели около 03:25. Глава военной администрации Вилкул призвал ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

Также было громко в Днепре, в Харькове известно о двух прилетах, а вокруг Киева силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

По данным Генштаба ВСУ, этой ночью РФ атаковала Украину 14 крылатыми ракетами Х-101/555 и четырьмя дронами-камикадзе Shahed-136/131. Защитники неба уничтожили 10 ракет и один «Шахед».

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