В минской «сталинке» продается интересная квартира 13.06.2023, 9:00

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Пример того, как за небольшие деньги преобразить старое жилье.

Двухкомнатную квартиру с просторной кухней и высокими потолками в минской «сталинке» заметил телеграм-канал «Будни риэлтора». «Выглядит как пример того, как за мало денег убитую «сталинку» превратить во что-то пригодное для жилья», — прокомментировала автор. В комментариях большинство подписчиков соглашается, что бюджетный ремонт выглядит неплохо, пишет Realt.by.

Это двушка по адресу Свердлова, 24 — между вокзалом и стадионом «Динамо». За 5 минут можно дойти до станции метро «Площадь Ленина», за 10−15 — до «Первомайской» и «Купаловской».

В четырехэтажной «сталинке» 1952 года постройки в 2021 году сделали капремонт. Этот дом считается памятником архитектуры, его строили для работников Минского завода медицинских препаратов.

Общая площадь квартиры — 66 метров, жилая — 37. Кухня занимает 11 «квадратов». В квартире нет дорогой техники и достаточно бюджетный ремонт. В то же время квартира выглядит приятно. Однотонные стены, яркие акценты, отреставрированная мебель. Правда, потолком в кухне придется заняться: видны разводы, вероятно, после затопления.

— Гораздо лучше многих проектов, в которые на порядок больше вложено, — написал один из подписчиков телеграм-канала «Будни риэлтора». — Вот что значит умеренность и чувство вкуса.

В квартире много розового цвета. В этом оттенке выполнена гостиная, он же присутствует в прихожей и кухне. Судя по фотографиям, полы в гостиной и спальне деревянные, а в кухне лежит ламинат.

Стены в спальне покрашены в синий и белый цвет. В квартире широкие двери и высокие потолки — больше трех метров.

Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна. Есть счетчики.

Стоимость — 121 500 долларов (1850 долларов за «квадрат»).

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