ВСУ отбросили войска РФ на 10 км от Великой Новоселки 13.06.2023, 9:08

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Новые подробности прорыва российского фронта на границе Запорожской и Донецкой областей.

ВСУ сумели добиться новых успехов в ходе контрнаступления на границе Запорожской и Донецкой областей.

На кадрах с геолокацией видно, что 12 июня ВСУ выдвинулись на позиции в районе Новодонецкого, которое находится в 11 км от Великой Новоселки, сообщают аналитики из Института изучения войны (ISW).

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что накануне украинские защитники освободили от вражеской армии целый ряд населенных пунктов к югу и юго-западу от Великой Новоселки, включая Левадное, Новодаровку, Нескучное, Благодатное, Макаровку и Сторожево.

Некоторые российские военные «блогеры» пишут, что 12 июня ВСУ сумели продвинуться на 5-6 км южнее Макаровки, а армия РФ отступила на 10 км от Великой Новоселки. Неясна ситуация с российским оккупантами в Ровнополе.

Некоторые «военкоры» утверждают, что оккупантам придется выйти из населенного пункта.

Военные «блогеры» из РФ утверждают, что отряд «Шторм» из 40-й бригады морпехов ТОФ захватили военную технику ВСУ, которая была оставлена на юго-востоке от Великой Новоселки.

Z-каналы пишут, что 12 июня ВСУ провели разведку боем в районе Орехова. После обеда российская военная авиация сбросила несколько авиабомб по этому населенному пункту в попытке уничтожить военную технику ВСУ.

На первой линии обороны на Запорожском направлении ВСУ противостоят оккупанты из 417-го разведывательного батальона.

Они находятся в районе линии Роботино — Вербовка и юго-восточнее Орехова. В ночь на 12 июня ВСУ провели разведку боем на юге от Гуляйполя.

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