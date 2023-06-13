«Элита» имеет вопрос к Путину Григорий Маленко

13.06.2023, 9:23

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Будет удар табакеркой в висок?

Путин в очередной раз начал рассказывать, что НАТО его обманул.

Сказал, что атаки беспилотниками на Москву – это «путь запугивания». Что Россия бьет по территории Украины исключительно высокоточным оружием и только по военным объектам.

То, что по прилету БПЛА на Рублевку, где живет российская «элита», Путину пришлось вылезти из бункера и что-то рассказывать – это очень хорошо.

Это означает, что «элита» имеет к Путину вопрос. А он все больше и громче «молчит» по поводу этой войны. Которая все не выигрывается и не выигрывается.

Может, до кого-то из жителей Рублевки дойдет (а может и нет), что путь, как избавиться от атак БПЛА и других неприятностей (например, санкций) существует. Это удар табакеркой в висок Путина.

Может, до кого-то из жителей Рублевки дойдет (а может и нет), что путь, как избавиться от атак БПЛА и других неприятностей (например, санкций) существует. Это удар табакеркой в висок Путина.

Одна табакерка. Один висок. Вывод войск. Выдача военных преступников. Репарация. Раскаяние. И никаких беспилотников.

Григорий Маленко, «Фейсбук»

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