«В салоне появились трое мужчин крепкого телосложения» 13.06.2023, 9:32

Как работают и сколько зарабатывают заправщики кондиционеров на МКАД и белорусских трассах.

Наступило лето, и на посты продавцов омываек заступили заправщики кондиционеров. МКАД и крупные трассы заполонили разноцветные бусы, фургоны и «каблучки», готовые обменять фреон на деньги. Кто они — люди, спасающие от жары в знойные дни?

Журналисты onliner.by решили познакомиться с ними поближе и отправились колесить по кольцевой и пригороду в поисках властителей хладагента и укротителей «дырявых» кондиционеров. Вот что они рассказали о своих заработках и клиентах.

«Без напряга и с сериальчиком». Каково это — 10 часов простоять вблизи шумной трассы?

Выдвигаемся на гродненскую трассу. Далеко ехать не приходится — машина с желтым баннером «Заправка кондиционеров» попалась в поле зрения раньше, чем ближайшая АЗС. Следующими из автомобиля показались белые носки, торчащие из пассажирской двери: молодой работник прилег отдохнуть, но быстро приободрился, когда подошли, возможно, потенциальные клиенты.

— Я в этом сезоне впервые устроился заправщиком кондиционеров. Зачем? Так жизнь сложилась: решил поменять место работы.

— Тяжелая это работа? Все-таки и под палящим солнцем иногда приходится стоять…

— Вон подушка, вон вода. А палящего солнца пока не было. Может, скоро привезем сюда лежачок, — смеется наш новый знакомый Егор, демонстрируя свои бытовые условия.

— А кондиционер у вас в машине-то работает?

— Ну, он тут есть… Но я его не включал.

Егор признается, что в день работает по 10 часов — «без напряга и с сериальчиком». Официально трудоустроен у «ипэшника», поэтому проверок и налоговой не боится.

— Первое время ГАИ не трогала. Но неделю назад дважды инспекторы подъезжали. Один раз сказали машину убрать — то ли эксперимент какой-то проводили, то ли рейд. Уехал на заправку, там постоял, потом вернулся.

Проходит несколько дней — другой экипаж подъезжает с сиреной. Стали грозить штрафом за стоянку в неположенном месте. Но я никому не мешаю и часто наблюдаю, как другие водители по 30—40 минут здесь стоят. В общем, все обошлось предупреждением.

Мы слышали разные слухи о том, как заполучить лучшее место под солнцем (точнее, на кольцевой). Ходили разговоры, мол, его можно даже выкупить (рекордная сумма – $1500) у предыдущих «владельцев». Конечно же, все это неофициально, поэтому как-то опровергнуть или подтвердить информацию мы не можем. Наш собеседник про такие условия аренды тоже не слышал.

— Место вообще выбирал не я, а работодатель. Коллеги здесь и в прошлом году стояли: на этой трассе всегда плотный поток. В выходные в среднем я машин 8 обслуживаю. В будние — по-разному: то 3, то 4, то никого. Ребята рассказывали, что в прошлом году как-то 25 авто за день заправили. Зарплата от количества клиентов тоже зависит.

Не могу сказать, что есть наплывы клиентов. Но да, бывали жаркие дни, когда желающих заправиться становилось больше. В основном это пятница, суббота и воскресенье.

Бывает, люди подъезжают и договариваются на заправку на определенное время — просят пораньше прибыть на место или, наоборот, вечером задержаться. Обычно это большие машины, куда много фреона влезает.

Неадекватных клиентов нет, все нормальные и понимающие. Да и я сам, если есть какие-то проблемы, пытаюсь помочь или подсказать что. Подъезжают ведь и девушки, и пенсионеры, которые не очень разбираются во всех этих системах.

— С претензиями никто не возвращался?

— Ни разу.

— Рассчитали уже зарплатный потолок, которого можно достигнуть, если месяц жарким выдастся?

— Тысячи две рублей заработать можно — это без напряга.

«В месяц — до трех тысяч». Сколько можно заработать на заправке кондиционеров?

Выезд на Брест. Из-за ремонта МКАД над проспектом Дзержинского здесь на разворот скопилась немаленькая пробка, а у местного заправщика кондиционеров — целая очередь. К сожалению, общаться он отказался, и мы проследовали дальше.

Преодолели километра три — показалась еще одна машина с завлекающей надписью для тех, кому не хватает хладагента в эту теплую пору. Но тут — никого. Возможно, поэтому заправщик по имени Дмитрий и согласился с нами пообщаться.

— Почему не припарковался в начале трассы? Очевидно: потому что там уже кто-то работает.

— А что будет, если рядом встать?

— Думаю, это другому заправщику сильно не понравится. Но я так не поступал, не знаю.

— А если кто-то подъедет и рядом с вами станет работать?

— Да пожалуйста. Драки не будет, мы цивилизованные люди.

— Работаю я здесь первый сезон. Чем по жизни занимаюсь? Вообще всем, долго нигде не задерживаюсь. Что нравится — тем и занимаюсь. С машинами обычно не работаю, по профессии я бармен.

Цены на МКАД и небольшом отдалении от черты города примерно одинаковые: 100 грамм фреона — 10 рублей, еще 20 придется заплатить за работу. Получается, стоимость хладагента упала: в прошлом году за 100 грамм в среднем пришлось бы отдать 15 рублей.

— За счет чего цены опустились?

— Могу только предположить, что это связано с началом сезона, а позже прайс снова вырастет.

— А зарплаты как у вас? Вот выдастся июль жарким — сколько сможете заработать?

— Ну, тысячи три!

— А гарантию какую-то даете? Вдруг через несколько дней кондиционер снова охлаждать перестанет?

— Да, месяц гарантии. Даю визитку — если что-то произойдет, то просто позвоните. Конечно, если у человека есть утечка в системе, мы его об этом предупредили, но он все равно настоял на заправке — гарантия не действует. Сколько клиентов возвращается с проблемами? Процента три максимум.

Сколько нужно денег, чтобы открыть свой бизнес по заправке кондиционеров?

Разворачиваемся и следуем в сторону Минска. В одном из «карманов» дежурит еще один заправщик. Из арсенала у него — только прицеп с соответствующей тематике этого материала надписью да складной стульчик. К сожалению, узнать, как он добрался до этого места без машины, нам не удалось: мужчина общаться отказался. Поэтому отправляемся на внешнее кольцо МКАД.

Такому рабочему месту могут позавидовать даже айтишники: заправщик загорает под приятно припекающим солнцем на раскладном стуле. Перед ним — подставка для телефона, на котором идет какой-то фильм. Кажется, атмосфера максимально располагает если не к освежающему коктейлю, то к общению точно. Но увы: мужчина разговаривать с ходу отказался и отвернулся, продолжив заниматься своими делами.

Едем дальше. Внимание издали привлекает подержанная, но очень аккуратная Toyota с большим баннером. Обычно заправщики работают на машинах в разы дешевле этой — на кузова некоторых из них без слез не взглянешь. Перед нами же ухоженный семейный минивэн. «Видимо, человек работает на себя», — предположили мы и не прогадали. Оказывается, у Владимира своя СТО. В этом сезоне он решил прощупать еще одно направление в бизнесе и купил оборудование для заправки кондиционеров.

— Знаете, как мы определили, что вы не наемный сотрудник? По состоянию машины, — рассказываем Владимиру про свои предположения.

— Сапожник без сапог — распространенная ситуация в автомобильной сфере. У меня на СТО есть две рабочие машины, на них родные пробеги — по 600—700 тысяч километров. И никто ни за что не поверит, что там такая цифра на одометре, выглядят они очень достойно. Клиенты смотрят на эти машины и понимают — сервису можно доверять. А если на кольцевой стоит заправщик даже без кондиционера в собственном автомобиле — о чем тут вообще речь?

— Почему работаете не в стенах собственного сервиса, где как минимум удобства вроде туалета и раковины есть, а на МКАД?

— Здесь легче привлечь клиентов и окупить оборудование. Чтобы к тебе на СТО целенаправленно приехали заправлять кондиционер, нужно еще постараться. Но если диагностика показывает, что у человека есть технические проблемы с системой, — предлагаю подъехать ко мне на сервис и там все отремонтировать.

— Сколько нужно средств, чтобы запустить бизнес по заправке кондиционеров?

— Аппараты бывают разные: цена начинается от $1500. Есть те, которые работают в автоматическом режиме. Китайские, российские, итальянские… Вообще установку можно и самому собрать, она будет работать полностью в ручном режиме. Но для этого нужны определенные навыки.

Если резюмировать, то думаю, что на запуск этого бизнеса с покупкой расходников и прочего понадобится около $4000.

Озвучиваем Владимиру утверждение предыдущего собеседника: якобы в благоприятный месяц наемный сотрудник может заработать до 3000 рублей. Но мужчина лишь улыбнулся: мол, это не похоже на правду. Совсем.

— Поверьте, я здесь не от хорошей жизни стою, и золотого дна тут нет. Сезонная халтура вообще должна кормить тебя целый год, но в случае с кондиционерами это не работает. Я сегодня за день обслужил, считайте, полтора клиента: одного полноценно заправил, у двух других диагностика показала неисправности, не позволяющие этого сделать. Ребята мне рассказывали: в жару, когда на улице +30 градусов, бывает до 50 клиентов. Я такого не видел. Да и представьте себе: вы целый день на ногах под палящим солнцем, и вам кондиционеры без остановки нужно заправлять.

Замечаем: у Владимира есть кассовый аппарат, мужчина готов показать документы о его регистрации и уверяет, что выполняет все законные требования. Со стороны ГАИ к нему претензий быть тоже не должно: машина припаркована на обочине второстепенной дороги, ведущей на кольцевую.

— На прошлой неделе меня гоняла служба, которая занимается охраной леса. При чем здесь она? Я на дерево неподалеку повесил самодельный рукомойник, сделанный из бутылки. Ни шурупов, ни гвоздей — ничего не вбивал, просто примотал веревочкой. Не понравилось это, а еще генератор, который я поставил на траву. Грозились даже его забрать, но обошлось.

К слову, изначально я стоял на другом месте. Дня два там не появился — его заняла другая машина. Перебрался на следующую локацию. Приехал другой заправщик и сказал, что уже несколько лет там стоит. Так я и оказался здесь.

А что о заработках говорят «старожилы»?

Снова выезжаем на МКАД. Десяток километров — и видим «каблучок» с соответствующей надписью, окна в котором завешены черными шторами. Стучим: дверь приоткрывается, «завеса тайны» оказывается обычной майкой. В салоне — три мужчины крепкого телосложения (один из них, видимо, хозяин той самой майки). На секунду захотелось воскликнуть «Ой, перепутала» и побыстрее ретироваться к собственной машине. Разговор действительно не заладился: общаться с журналистами мужчины наотрез отказались.

Но долго нам скучать не пришлось: на одном из съездов заприметили желтый бус, принадлежащий сервису, который занимается шиномонтажом и заправкой кондиционеров. Оказалось, что мобильную станцию вызвал на это место клиент. Не успел специалист закончить заказ, как подъехала девушка, желающая продиагностировать систему. Аппарат показал: есть утечка, поэтому заправлять кондиционер нет смысла.

— Самые распространенные неисправности? Если машина старая — из строя выходит компрессор. Авто новое или битое — возможно, дело в электрике, — рассказал мастер.

— У нас заправка стоит 80 рублей — это включая работу и 500 грамм фреона. Каждые дополнительные 100 грамм — 10 рублей.

Ближе к проспекту Победителей наконец встречаем «старожила» кольцевой — Артем работает под рекламным слоганом «Не парься!» третий год. Всегда на одном и том же месте: мужчина не боится, что его найдут недовольные клиенты, потому что, как он сам утверждает, работу выполняет качественно и в дырявые системы фреон не закачивает.

— Как «забил» это место? Просто приехал и встал, проблем не было. Конкуренции в этой сфере нет. ГАИ разве что периодически прогоняет и штрафует за стоянку в неположенном месте, — говорит Артем.

Наш собеседник демонстрирует заправочное оборудование: на нем красуется надпись R134A — на этом фреоне работает основная масса автомобильных кондиционеров. Существует более экологичная разновидность хладагента — R1234YF, но, как утверждает наш собеседник, найти его в Минске нереально.

— Что делаем, если приезжает автомобиль с R1234YF в системе? Выкачиваем, а потом заполняем систему более дешевым и распространенным R134A.

Триста рублей за день — такая сумма, по словам Артема, была для него рекордным заработком. Максимальное количество клиентов за такой же временной промежуток — 16.

— А чем в остальное время года занимаетесь?

— Покупаю машины, восстанавливаю и перепродаю.

— Перекупщик?

— Перекупщики просто перепродают. А я привожу перед этим машину в хорошее состояние.

Все наши сегодняшние собеседники утверждали: работают «по-белому» и могут продемонстрировать в случае проверки все необходимые документы. В мае налоговая действительно проводила рейд по работникам этой сферы: результаты тогда оказались скорее положительными. «Из одиннадцати обследованных мобильных пунктов к девяти вопросов не возникло. Услуги оказывают индивидуальные предприниматели, уплатившие налог по этому виду деятельности», — говорилось в мини-отчете.

Клиентов при этом призывали требовать платежные документы — чеки, проще говоря. Однако есть нюанс: «Если вам оказали услугу на внешнем радиусе МКАД, за ее пределами, на территории, относящейся к Минскому району, — юрлица и ИП вправе принимать платежи в свой адрес наличными без применения кассового оборудования и (или) терминалов».

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