«В душ хочется, под холодной водой терпишь, как можешь»8
- 13.06.2023, 9:42
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Как борисовчанин борется за горячую воду.
Борис Григорьевич живет по улице Стахановская, 5 в Борисове. Мужчина дозвонился заместителю председателя Минского облисполкома Александру Кручанову и во время прямой телефонной линии и рассказал, что коммунальщики оставили многие дома без горячей воды, в том числе его дом. Об этом сообщает газета «Мінская праўда».
Профилактические работы в районе начались 22 мая и должны быть закончиться не позднее, чем через тринадцать дней. Сроки прошли, а вода не появилась. Борисовчанин обратился с вопросом в райисполком, где ему рассказали, что справиться с работами не успели, и они затянулись на неопределенный срок.
— В прошлую субботу работы должны были быть закончены. Но они испытания провели именно в субботу, в последний день работ. У них там что-то порвалось, и вот уже шестой день они делают ремонт. Я позвонил вчера снова, однако сроков мне никто не дал, — возмущается Борис.
Мужчина обращается в разные инстанции, однако обратной связи особо не получает. По большей части ему снова много обещают, но ничего не делают.
— В душ хочется, — восклицает Борис Григорьевич. — Под холодной водой терпишь, как можешь.