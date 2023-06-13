ВСУ полностью взяли Времьевский выступ: российская армия отступает
- 13.06.2023, 9:48
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Пол контроль Украины перешел обширный плацдарм на передовой.
Российские военные пропагандисты продолжают сообщать о тревожной ситуации на Запорожском направлении фронта, сообщает dialog.ua.
По данным одного из крупнейших российских военных Telegram-каналов «Военный Осведомитель», подразделениям украинской армии удалось полностью «срезать» Времьевский выступ, взяв под полный контроль обширный участок передовой.
Согласно поступающей от россиян информации, оккупационные силы отступают и уже вышли из населенных пунктов Сторожевое и Макаровка в направлении линии обороны Старомайорское - Урожайное.
По данным российской стороны, ситуация в Ровнополе также развивается по негативному для оккупантов сценарию и из него также придется отступать.
«Село, скорее всего, придется оставить в связи с новой конфигурацией линии обороны, если уже не оставили», - пишут россияне.