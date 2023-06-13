Житель Витебска хотел сходить в театр с девушкой, но в итоге потерял более 500 рублей 2 13.06.2023, 9:50

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иллюстративное фото

При попытке вернуть деньги его пытались обмануть еще раз.

Житель Витебска в мессенджере переписывался с девушкой, она предложила сходить на спектакль. Написала, что себе билет уже купила, а вот место рядом пока было свободно. Все закончилось потерей денег, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Парень перешел по присланной ссылке на «театр». Он выбрал место рядом с девушкой и ввел реквизиты банковской карты, а также сеансовый код от банка.

«Через минуту от банка пришло новое сообщение о списании с карты более 560 рублей. Только после этого парень вспомнил о правилах безопасности при совершении платежей», — рассказали в милиции.

При попытке возврата денег «консультант службы техподдержки» вынуждал передать скриншоты сообщений из банка — видимо, чтобы снова украсть деньги. При этом номер телефона у якобы банковского специалиста был итальянский. И этот «итальянец» убеждал перейти по новой ссылке и ввести данные карты для возврата денег.

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