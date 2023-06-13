По российскому радио прозвучало обращение Легиона «Свобода России» 3 13.06.2023, 9:52

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Российских добровольцев слушали жители четырех регионов.

Как минимум в четырех российских регионах по радио прозвучало обращение бойцов Легиона «Свобода России», участвующего за освобождении Белгородской области. Власти объяснили произошедшее хакерским взломом эфира, сообщает The Moscow Times.

О «фейковых сообщениях» объявили в оперштабе Краснодарского края. Они прозвучали в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, а также в Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах. Сообщается, что сигнал был «оперативно прерван».

О хакерской атаке заявили также в правительстве Калининградской области. Неизвестные взломали радиостанцию «Европа Плюс» и транслировали в эфире «незаконный контент», говорится в сообщении пресс-службы. «Время присутствия в эфире незаконного контента составило менее пяти минут, после чего автоматика отключила спутниковый источник вещания и перешла на резервный источник в виде интернет-канала, где подмена отсутствовала», — отметили в релизе.

Фрагмент прозвучавшего по радио сообщения Легиона «Свобода России» , опубликовало «Осторожно, новости».

Как пишет издание, видео записали в районе Туапсе, где эфир местного «Первого радио» был прерван около 4 часов дня. В сообщении представитель организации поделился планами освободить Крым от «банд военного преступника [президента Владимира] Путина». Он призвал крымчан оказать бойцам «максимальное содействие для борьбы с преступным режимом», а также обещал уничтожить «военных преступников», кроме тех, кто раскается и сдастся в плен «Легиону». Мужчина добавил, что мирные жители никогда не были целями организации.

«Осторожно, новости» пишет, что со взломами эфира столкнулись также жители Курска и Тюмени, где транслировали то же сообщение.

Аналогичный взлом произошел 7 июня, когда эфир радиостанции «Радио 7 на семи холмах» был также прерван сообщением Легиона «Свобода России». «Мы защитники и освободители, а не каратели. Военные преступники будут уничтожены, кроме тех раскаявшихся, кто сдастся в плен Легиону «Свобода России», — говорилось в обращении. Представители организации также попросили население оккупированного Крыма сообщать о перемещении и путях отступления «так называемой армии» РФ.

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