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В Барановичах зафиксировали колонны вооруженных сил РФ

  • 13.06.2023, 9:53
  • 7,934
В Барановичах зафиксировали колонны вооруженных сил РФ
архивное фото

Замечены были и одиночные машины.

На территории Беларуси 12 июня авиационная активность наблюдалась на аэродроме «Мачулищи» и «Лида». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС Беларуси.

Телеграм-канал «Беларускі Гаюн» отметил, что на дорогах перемещения крупных колонн с техникой вооруженных сил РФ (более 10 единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ замечены в Барановичах.

Крупных колонн с техникой вооруженных сил Беларуси (более 10 единиц) также не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РБ замечены в Минске и Мозыре.

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