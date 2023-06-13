В Барановичах зафиксировали колонны вооруженных сил РФ 13.06.2023, 9:53

7,934

архивное фото

Замечены были и одиночные машины.

На территории Беларуси 12 июня авиационная активность наблюдалась на аэродроме «Мачулищи» и «Лида». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС Беларуси.

Телеграм-канал «Беларускі Гаюн» отметил, что на дорогах перемещения крупных колонн с техникой вооруженных сил РФ (более 10 единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ замечены в Барановичах.

Крупных колонн с техникой вооруженных сил Беларуси (более 10 единиц) также не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РБ замечены в Минске и Мозыре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».