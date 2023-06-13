Cтюардесса по фамилии Захарова 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

13.06.2023, 10:10

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Фантазии державных авиаторов.

На днях начальство кормило «дорогих россиян» обещаниями о фантазийных экипажах из двух человек на несуществующей даже в эскизе космической станции РОС.

Сегодня решили спуститься пониже, на высоты в десять тысяч метров и подать гражданам «десерт» - обещания о «дальнемагистральном самолете». Вице-премьер правительства и глава Минпромторга Денис Мантуров выдал сроки его создания: «После 2030 года. Возможно, в промежутке 2028–2030 годов, но точно не раньше».

У вас же четверть века была, начальники. Что же вы ничего «дальнемагистрального» не сделали за это время в благоприятных условиях? Все возможности были – высокие доходы, кооперация с передовыми компаниями. А теперь под санкциями вы что-то там создаете в отдаленной перспективе.

Кстати, есть вопрос – надо ли тратить ресурсы на создание того, что авиационные компании могут уже и сейчас купить на рынке? Им это нужно? Есть надежда, что новый самолет будет лучше «Боингов» и «Аэрбасов»?

Какова будет судьба разработок, когда санкции будут сняты – в условиях конкуренции? Пример есть – «Сухой Суперджет». Он много наконкурировал. При том, что делался с использованием большой доли западных комплектующих.

В общем, фантазийные правительственные летчики приглашают страну в салоны несуществующих самолетов. Садитесь, дорогие граждане, пристегните ремни безопасности. Самолет пилотирует пилот первого класса Путин, второй пилот Мантуров. Вылет через десять лет, а пока стюардессы Голикова, Захарова и Симоньян разнесут вам прохладительные напитки.

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