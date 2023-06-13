Стали известны подробности задержаний и судов над сотрудниками светлогорского телеканала 3 13.06.2023, 10:12

5,608

После рабочего дня всех задержали в разных местах.

В Светлогорске за распространение «экстремистских материалов» судили работников телеканала «Ранак», сообщает «Гомельская Весна».

Сотрудники «Ранак-Медиа» и «Ранак-Реклама» были задержаны 9 июня. Среди них Андрей Липский — журналист, Павел Рабко — оператор, Вадим Вежновец — главный редактор медиакомпании, Владимир Попов — оператор, Марина Бычковская — маркетолог, Алена Киселева — главный бухгалтер, Кристина Козелкова — секретарь, Анна Згурская (беременна, составили протокол и отпустили, пока не судили), Елизавета Шевеленко (ее тоже отпустили после составления протокола, т.к. имеет инвалидность).

На всех задержанных составили протоколы по ч. 2 ст. 19.11 КоАП («Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозка с целью распространения такой информации»).

Известно, что после рабочего дня всех задержали в разных местах. Одну из женщин даже в другом городе.

Мужчины были приговорены к 7 суткам административного ареста, а Бычковская, Киселева и Козелкова — к штрафу в размере 925 рублей (25 базовых величин)

По информации правозащитников, задержали работников «Ранка» из-за освещения аварии на Целюллозно-картонном комбинате, которая произошла 7 июня.

«Гомельская Вясна» утверждает, что инициатором была Марина Граюшева — начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлогорского райисполкома. Она якобы спросила у сотрудников телеканала «Вы с нами или нет?», на что получила ответ «Мы впереди вас».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».