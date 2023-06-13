Путин призвал раненых солдат вернуться на военную службу 8 13.06.2023, 10:19

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Российская армия испытывает серьезные проблемы с личным составом.

Получившие ранения военные должны продолжить военную службу и сформировать будущий командный состав Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с бойцами в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского, передает The Moscow Times.

«Люди, такие, как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, нужны Вооруженным Силам. <…> Из таких, как вы, должен комплектоваться и будущий командный состав Вооруженных Сил, из тех людей, которые почувствовали на себе, что это такое, боевые действия, не дрогнули, наоборот, до конца исполняли свой долг. И конечно, такие, проверенные огнем и боевыми действиями, люди нужны Вооруженным Силам», — сказал Путин.

До этого президент посещал раненых в госпитале им. П.В. Мандрыка в Москве в мае 2022 года. Тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что Путин «постоянно интересуется и держит под контролем тему условий тех, кто получил ранения в ходе спецоперации».

Российская армия испытывает проблемы с личным составом и, готовясь к контрнаступлению, стягивала кадры «со всех сусеков», говорил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Они используют и мобилизованный, и боевой армейский резерв (БАРС), и территориальные войска, в разные добровольческие батальоны заманивают, и сейчас, например, роты «Шторм Z», которые формируют из людей, имеющих проблемы с законом», — отмечал Череватый.

Плохо обученных бойцов используют на передовой для штурма или ведения частого беспокоящего огня с применением легкого вооружения, рассказывал эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.

В то же время среди профессиональных военных самыми уязвимыми категориями являются мотострелки, бойцы ВДВ, морпехи и танкисты. Примерно одинаковое количество жертв в рядах артиллеристов, Росгвардии и спецназа. Одновременно с этим с начала года растут и потери среди офицеров.

Больше половины российских военных, которые погибли в Украине, умерли из-за неграмотного оказания медицинской помощи, говорил руководитель учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артем Катулин. «Более 30% ампутаций [в зоне боевых действий] произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», — констатировал он.

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