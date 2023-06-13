Наталья Радина: Тихановская заметает мусор под ковер 30 13.06.2023, 10:28

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Наталья Радина

Ситуация все больше напоминает пресловутую операцию «Трест».

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» прокомментировала заявление офиса Тихановской относительно конфликта в организации бывших силовиков «Байпол»:

— Ситуация с подполковником ГУБОПиК Азаровым и «Байполом» достигла абсурда и цинизма высшей степени. Несмотря на прямые обвинения Азарова в финансовой нечистоплотности и подозрениях относительно сомнительного плана «Перамога», офисом Тихановской принято решение заткнуть рот всем участникам конфликта и замести мусор под ковер.

Организацию решили поделить, запретив высказывать взаимные обвинения. За подполковником ГУБОПиКа Азаровым, которого бывшие белорусские добровольцы обвиняют в пытках и давлении во времена его службы начальником департамента этой карательной структуры, оставляют план «Перамога», наивных участников которого арестовывают настолько часто, что есть подозрение, что его используют спецслужбы для выявления радикально настроенных на борьбу людей.

Более того, Тихановская со товарищи продолжают утверждать, что план надежен и утечки данных нет, хотя его составитель и предводитель не смог сохранить даже управление собственными социальными сетями.

О чем все это говорит? Не только о неэффективности, слабости и бессмысленности всех этих «кабинетов», «офисов» и «координационных советов». Не только о жажде власти и алчности этого «Союза меча и орала». Чем больше проходит времени, тем больше это все напоминает пресловутую операцию «Трест», цель которой увод людей от реальной борьбы с диктатурой.

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