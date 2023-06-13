Майор Гетьман: Российский фронт может посыпаться под ударами авангарда ВСУ 1 13.06.2023, 10:33

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Алексей Гетьман

Украина близка к «кинетической» победе.

Украинская армия начала контрнаступление, но пока оно не приобрело полной силы. Авангард Сил обороны начал разведку боем, определяя слабые места врага и «щели», по которым можно направить мощные удары. Пока украинские защитники прорвали две линии обороны российского оккупанта. Когда будет прорвана и третья, фронт может посыпаться – враг будет бежать с поля боя.

Но текущей наступательной операции недостаточно для освобождения всех оккупированных территорий нашей страны. Речь идет о серии подобных операций, которые в конечном счете должны привести к «кинетической» победе Украины в войне уже в этом году. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Могли бы вы оценить события на фронте последних дней? Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские Силы обороны освободили Благодатное и Макаровку. Также есть информация о том, что деоккупировано Сторожевое в Донецкой области. В то же время мы видим информацию о том, что сейчас враг сосредотачивает основные усилия на востоке нашей страны – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлении, там продолжаются ожесточенные бои. Что происходит? Началось контрнаступление наших Сил обороны или враг тоже пошел в определенное наступление?

– Правильнее называть наше контрнаступление все же наступлением, мы наступаем. Но пока наши основные силы не задействованы, идет авангард. По большому счету, Силы обороны проводят разведку боем, прощупывают оборону врага и пытаются найти щели, наиболее слабые места, чтобы направить туда более мощные удары.

Это только начало. Как говорят зарубежные исследователи, мы прорвали две линии обороны врага. Если нам удастся прорвать третью линию, то по большому счету фронт если и не посыплется, то у нас возникнет очень серьезное тактическое преимущество для дальнейшего продвижения.

Конечно, враг, чтобы помешать таким наступательным действиям, пытается также наступать, усилить свою наступательную активность, в данном случае по этим четырем направлениям. Но Анна Маляр сообщила, что ни на каком направлении враг не имел успеха, он не продвинулся. Но продолжает наращивать силы и совершать какие-то контрудары.

Мы смотрим на карту и видим там населенные пункты, занятые врагом. Но мы понимаем, что военнослужащие находятся только в прифронтовых местах. Остальные оккупированные населенные пункты также находятся под их контролем, но там нет больших резервов, есть лишь небольшие формирования.

Итак, если мы пройдем через их линию обороны с наиболее мощными фортификациями, дальше можно будет двигаться быстрее и глубже. Это главная задача, которая сегодня стоит перед нами.

– Вы сказали, что фронт может посыпаться. Как будет на практике выглядеть такая ситуация?

– Это так же, как было под Харьковом. Враг начнет бежать. Как сказал командующий Сухопутными войсками Сырский, там нам удалось продвинуться даже дальше, чем мы планировали. Потому что враг увидел, что ему нечем обороняться, что у нас есть мощные наступательные действия, и в панике бежал, бросая оружие и технику. Вот это называется «фронт посыпался».

Итак, когда враг поймет, что на определенном участке мы прорвали фронт и можем зайти к нему в тыл, значит не только то, что нужно развернуться и стрелять в обе стороны. Это будет означать, что перерезаны все коммуникации, в частности, логистические по поставке оружия, горюче-смазочных материалов и всего, что необходимо. То есть враг оказывается в полуокружении и под огневым контролем.

Конечно, вояки-оккупанты и так не мотивированы, а когда они увидят еще и такую ситуацию, думаю, фронт посыплется, то есть будут бросать оружие и бежать. Хотя это мое предположение. Никто не знает, как они будут вести себя. Но судя по тому, как враг уже вел себя, когда мы совершали мощные наступательные действия, можно спрогнозировать, что они снова будут бежать.

– Руководитель Bellingcat Христо Грозев озвучил прогноз по поводу сроков окончания войны. По его словам, существует вероятность, что горячая фаза войны закончится в текущем году. Однако это возможно только при продолжении мощной военной помощи Украине и если события будут развиваться в том же ключе, что и сейчас. В этом случае Грозев не исключает «кинетическую» победу Украины в 2023 году. Как вы относитесь к таким оценкам?

– Здесь нужно кое-что уточнить. Когда речь идет про текущий год, необходимо понимать, что именно эта текущая наступательная операция вряд ли приведет к полному освобождению оккупированных территорий. Это будет первая атакующая операция, после нее последует вторая, третья, возможно, четвертая. И тогда действительно, имея определенную энергию для того, чтобы совершать такие действия, до конца года мы сможем выйти на границы.

Это вполне возможно. Дай бог, чтобы этот прогноз сбылся. Но действительно многое зависит от скорости снабжения нас снарядами и всем остальным, что необходимо для войны.

Во время наступательных действий, именно этой фазы войны, это необходимо делать как можно быстрее, ведь понятно, что украинская армия начинает использовать больше снарядов, техники, горюче-смазочных материалов и других, потому что она должна двигаться и продвигаться вперед.

Желательно ускорить эту помощь. Хорошее слово – кинетическая победа. В таком случае мы будем более мощными, но мы уже сейчас гораздо более мотивированы, чем враг.

– Вы упомянули о военной помощи союзников. Как вы знаете, 15 июня состоится 13-е заседание группы «Рамштайн». Как мы видели, каждый раз объемы согласованной в этом формате помощи превышают предыдущие. Будет ли так же и в этот раз?

– В начале широкомасштабного вторжения и даже полгода назад наши партнеры сомневались, стоит ли поставлять нам определенные виды вооружений. Как они полагали, это может привести к эскалации. Они люди немного инертные, но начинают ускоряться.

Фактически политические решения уже приняты, в частности, о предоставлении нам ракет большей дальности и об увеличении количества снарядов. А министры обороны на Рамштайне – это в хорошем смысле исполнители, которые должны выполнять эти политические решения. Надо будет согласовать детали по поставке нам более дальнобойного оружия и больших объемов другого оружия, решить технические вопросы логистики, сроков и т.п.

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