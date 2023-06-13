На аукцион выставили участки в привлекательных местах недалеко от Минска 1 13.06.2023, 10:35

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Где они находятся и сколько стоят.

В Смолевичском районе состоится аукцион по продаже земельных участков для строительства. Их всего три, но расположены они в довольно привлекательных местах на расстоянии до 25 км от Минска, пишет realt.by.

Сосновая, Московское направление, 15 км от МКАД

Участок расположен в агрогородке, рядом с «IT-деревней». Его размер – 15 соток, имеется возможность подключения электричества и газа. Начальная стоимость — 35 000 рублей.

Дуброва, Витебское направление, 25 км от МКАД

Деревня находится между трассой М-3 и Дубровским водохранилищем. Здесь участок имеет форму вытянутого в длину прямоугольника. Размер — 8,6 сотки. Имеется возможность подключения электричества и газа. Начальная стоимость — 25 000 рублей.

Рудомейка, Московское направление, 20 км от МКАД

Тихая небольшая деревня. С одной стороны — лес, со второй — карты торфоразработки. Здесь 10 соток выставили на торги за 20 000 рублей. Имеется возможность подключения электричества и газа.

Победитель аукциона возмещает расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 — 2 366 рублей, лот № 2 — 2702 рублей, лот № 3 — 2263 рублей.

Аукцион состоится 27 июня 2023 года, в 15.00 по адресу: аг. Слобода, улица Красногвардейская, 27. Это Озерицко-Слободской сельисполком, зал заседаний. Прием документов — до 21 июня.

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