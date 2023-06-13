Украинские морпехи показали, как освобождали Макаровку в Донецкой области 13.06.2023, 10:43

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Фото: Getty Images

Выжившие россияне бежали или попали в плен.

Украинские военные показали видео из Макаровки Донецкой области. Этот населенный пункт недавно был освобожден от российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

«Населенный пункт Макаровка Донецкой области освобожден. Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов с украинской земли. На этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка», - говорится в описании под видео.

В результате освобождения этого населенного пункта, как сообщили бойцы, часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, а часть сбежала. Сейчас там продолжаются стабилизационные действия.

Освобождение Макаровки

Напомним, 11 июня заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила об освобождении населенного пункта Макаровка Донецкой области. Она также тогда подтвердила и освобождение Благодатного.

В общей сложности, за прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

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