Лукашенко отправился делать снаряды для армии РФ 4 13.06.2023, 10:49

6,050

Пропагандисты не стали публиковать фото диктатора.

Александр Лукашенко сегодня поехал на одно из предприятий ВПК в Минской области. Он созвал совещание по производству собственных боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба диктатора. При этом пропагандисты не стали публиковать фото диктатора, ограничившись кадрами военной техники.

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко передал РФ более 130 тысяч тонн боеприпасов.

Ранее российские издание BRIEF намекнуло на проблемы Лукашенко со здоровьем. Диктатор не присутствовал на встречи Путина с премьерами стран ЕАЭС.

«А где старик Лукашенко? Под капельницей?» — написал BRIEF.

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко пропал с радаров в Сочи. В последний раз диктатора видели в специальном медицинском корсете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».